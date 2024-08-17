Армія Росії обстріляла Мирноград — є влучання у багатоповерхівку та багато жертв

Росія вдарила по багатоповерхівці і супермаркету у Мирнограді — є загиблий та поранені
У суботу, 17 серпня, армія Росії здійснила черговий воєнний злочин, вдаривши по цивільній інфраструктурі у Мирнограді Донецької області. Зруйновано багатоповерхівку.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Facebook.
Удар по Мирнограду
За словами голови ОВА, росіяни поцілили у недобудовану дев'ятиповерхівку.
Філашкін зазначив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, є і поранені.
"Наразі відомо про одного загиблого і чотирьох поранених", — йдеться у повідомленні.
Чиновник додав, що кількість постраждалих може зрости.
"Ймовірно, є й інші постраждалі. Цю інформацію встановлюємо", — наголосив Філашкін.
Він підкреслив, що наразі триває рятувальна операція.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" — підсумував голова ОВА.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, також частково було зруйновано супермаркет "АТБ".
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