Армія Росії обстріляла Мирноград — є влучання у багатоповерхівку та багато жертв

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Мирнограді. Фото: Telegram-канали

У суботу, 17 серпня, армія Росії здійснила черговий воєнний злочин, вдаривши по цивільній інфраструктурі у Мирнограді Донецької області. Зруйновано багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Facebook.

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За словами голови ОВА, росіяни поцілили у недобудовану дев'ятиповерхівку.

Філашкін зазначив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, є і поранені.

"Наразі відомо про одного загиблого і чотирьох поранених", — йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що кількість постраждалих може зрости.

"Ймовірно, є й інші постраждалі. Цю інформацію встановлюємо", — наголосив Філашкін.

Він підкреслив, що наразі триває рятувальна операція.

"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" — підсумував голова ОВА.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, також частково було зруйновано супермаркет "АТБ".