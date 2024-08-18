Вибухи в Києві вранці 18 серпня — що відомо про ворожу атаку

Запуск ракети. Фото ілюстративне: nationalinterest.org

Вибухи пролунали в Києві зараз, рано вранці в неділю, 18 серпня. У Київській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що в напрямку Київської області летить швидкісна ціль. В Київській ОВА повідомили про ракетну атаку та роботу ППО.

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Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 04:30. У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА. О 04:59 стало відомо, що в бік Київської області прямує швидкісна ціль. Тоді ж оголосили тривогу в Києві. Майже одразу після цього у столиці пролунали вибухи. О 05:06 стало відомо про нову ціль у бік Києва, а за кілька хвилин у місті прогриміли повторні вибухи.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

У Київській ОВА зазначили, що триває ракетна атака й у регіоні працюють сили ППО. Громадян закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати й не викладати в мережу роботу військовослужбовців, а також до відбою залишатися в укриттях.

Скриншот повідомлення Київської ОВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що ППО працює в області, на підступах до Києва.

Скриншот повідомлення КМВА

Інформації щодо наслідків цієї атаки поки що немає.