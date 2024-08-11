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В Киеве раздался взрыв — что известно

11 августа 2024 00:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночной взрыв в Киеве — что известно о вражеской атаке
Ракета в небе. Фото иллюстративное: defence-ua.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрыв раздался в Киеве сейчас, ночью в воскресенье, 11 августа. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Что известно о взрыве в Киеве ночью 11 августа

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в 00:27. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В 00:30 всех находящихся в Киеве призывали пройти в укрытие. Сразу после этого предупреждения в городе прогремел взрыв.

Ночью 11 августа некоторые области Украины оказались в опасности из-за угрозы применения баллистики
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины
Ночью 11 августа россияне атаковали Киев ракетами
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 00:37 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что в сторону столицы летит еще одна скоростная цель. В 00:39 в Киеве были слышны повторные взрывы.

Ночью 11 августа россияне выпустили по Киеву несколько ракет
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В Киевской области ночью 11 августа работала ПВО
Скриншот сообщения КМВА

Также о работе ПВО в Киевской области сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

В Киевской области ночью 11 августа работала ПВО
Скриншот сообщения Виталия Кличко

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