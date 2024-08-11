Ночной взрыв в Киеве — что известно о вражеской атаке

В Киеве раздался взрыв — что известно
Взрыв раздался в Киеве сейчас, ночью в воскресенье, 11 августа. В Киевской области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Что известно о взрыве в Киеве ночью 11 августа
Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в 00:27. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В 00:30 всех находящихся в Киеве призывали пройти в укрытие. Сразу после этого предупреждения в городе прогремел взрыв.
Обновлено: В 00:37 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что в сторону столицы летит еще одна скоростная цель. В 00:39 в Киеве были слышны повторные взрывы.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Также о работе ПВО в Киевской области сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
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