Нічний вибух у Києві — що відомо про ворожу атаку

Ракета в небі. Фото ілюстративне: defence-ua.com

Вибух пролунав у Києві зараз, уночі в неділю, 11 серпня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Повітряну тривогу в Києві та Київській області оголосили о 00:27. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. О 00:30 усіх, хто перебуває в Києві, закликали пройти до укритя. Одразу після цього попередження в місті прогримів вибух.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 00:37 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що в бік столиці летить ще одна швидкісна ціль. О 00:39 в Києві було чутно повторні вибухи.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Скриншот повідомлення КМВА

Також про роботу ППО в Київській області повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.