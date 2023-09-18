В Украине в нескольких областях прозвучала воздушная тревога
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Она связана с опасностью ракетного удара со стороны войск Российской Федерации.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Украине
"Воздушная тревога в юго-восточных областях связана с активностью российской тактической авиации", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена тревога.
В частности, тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в столице.
Впоследствии в Воздушных силах заверили, что угрозы применения врагом баллистических ракет пока нет.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.