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В Украине в нескольких областях прозвучала воздушная тревога

18 сентября 2023 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине в нескольких областях прозвучала воздушная тревога
Ракета летит в воздухе. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Она связана с опасностью ракетного удара со стороны войск Российской Федерации.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога в Украине

"Воздушная тревога в юго-восточных областях связана с активностью российской тактической авиации", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена тревога.

В частности, тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в столице.

Впоследствии в Воздушных силах заверили, что угрозы применения врагом баллистических ракет пока нет.

Угроза баллистических ракет
Сообщения Воздушных сил. Фото: ПС Украины

Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.

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