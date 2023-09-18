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В Україні у кількох областях пролунала повітряна тривога

18 вересня 2023 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні у кількох областях пролунала повітряна тривога
Ракета летить у повітрі. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою ракетного удару з боку військ Російської Федерації.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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"Повітряна тривога в південно-східних областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації", — говориться у повідомленні.

В Повітряних силах також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу.

Зокрема тривога оголошена у Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Київській областях та у столиці.

Згодом в Повітряних силах запевнили, що загрози застосування ворогом балістичних ракет наразі нема. 

Загроза балістичних ракет
Повідомлення Повітряних сил. Фото: ПС України

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.

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