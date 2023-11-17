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В нескольких регионах Украины ракетная опасность

17 ноября 2023 17:29
обновлено: 17:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В нескольких регионах Украины ракетная опасность
Ракетная опасность в Украине. Фото: censor.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 17 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Более того, на Кривой Рог лети вражеская ракета.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ракетная опасность в Украине

Воздушные силы Украины сообщили, что в Днепропетровской и Запорожская областях — ракетная опасность. Также опасность возникла в Херсонской и Николаевской областях. Вскоре тут указали, что ракета летит на Кривой Рог.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Через короткое время, местные СМИ стали сообщать, что в городе слышны звуки взрывов.

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Сообщение о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Стоит уточнить, что буквально через несколько минут прозвучало сообщение об отбое воздушной тревоги. Таким образом, на момент 17:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в последнее время дольше продолжаются воздушные тревоги, связанные со взлетом МиГ-31К. Это обусловлено тем, что россияне начали производить дозаправку самолетов в воздухе. В то же время остается реальная угроза ударов ракетами "Кинжал".

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