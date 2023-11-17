В нескольких регионах Украины ракетная опасность
В пятницу, 17 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Более того, на Кривой Рог лети вражеская ракета.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность в Украине
Воздушные силы Украины сообщили, что в Днепропетровской и Запорожская областях — ракетная опасность. Также опасность возникла в Херсонской и Николаевской областях. Вскоре тут указали, что ракета летит на Кривой Рог.
Через короткое время, местные СМИ стали сообщать, что в городе слышны звуки взрывов.
Стоит уточнить, что буквально через несколько минут прозвучало сообщение об отбое воздушной тревоги. Таким образом, на момент 17:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, что в последнее время дольше продолжаются воздушные тревоги, связанные со взлетом МиГ-31К. Это обусловлено тем, что россияне начали производить дозаправку самолетов в воздухе. В то же время остается реальная угроза ударов ракетами "Кинжал".
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