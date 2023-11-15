От длительных тревог во время взлета МИГ-31К страдает вся страна, однако угроза реальна, — Игнат

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Facebook/Юрий Игнат

В последнее время дольше продолжаются воздушные тревоги, связанные со взлетом МИГ-31К. Это обусловлено тем, что россияне начали производить дозаправку самолетов в воздухе. В то же время остается реальной угроза ударов ракетами "Кинжал".

Об этом сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что решение о том, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять только высшее руководство Украины.

"Решение непростое, его нужно принимать на самом высоком уровне. Думаю, будет рассматриваться что-то. Это не впервые задаются такие вопросы и поднимаются в прессе", — отметил он.

По словам спикера, опасность остается реальной и логично, что при угрозе применения баллистического вооружения будет объявляться тревога в тех или иных регионах, куда может достать баллистика.

Игнат подчеркнул, что ракета "Кинжал", носителем которой является МиГ-31К, может ударить по любой точке нашего государства.

Кроме того, он отметил, что от продолжительных воздушных тревог действительно страдает бизнес и экономика, не работают сервисы, дети не ходят в школу.

Поэтому проходят разговоры о градации и маркировке тревог по уровню опасности (оранжевый, желтый, красный).

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время полета вражеский истребитель МиГ-31К два раза дозаправлялся в воздухе. Такие действия были зафиксированы вчера, 14 ноября, во время воздушной тревоги.