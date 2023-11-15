Від тривалих тривог під час зльоту МІГ-31К страждає вся країна, проте загроза реальна, — Ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Facebook/Юрій Ігнат

Останнім часом в довше тривають повітряні тривоги, пов'язані зі зльотом МІГ-31К. Це обумовлене тим, що росіяни почали проводити дозаправку літаків у повітрі. Водночас залишається реальною загроза ударів ракетами "Кинджал".

Про це сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат розповів, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити лише вище керівництво України.

"Рішення непросте, його потрібно приймати на найвищому рівні. Думаю, буде розглядатись щось. Це не вперше задаються такі питання і піднімаються в пресі", — зауважив він.

За словами речника, небезпека лишається реальною й логічно, що при загрозі застосування балістичного озброєння буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може дістати балістика.

Ігнат наголосив, що ракета "Кинджал", носієм якої є МіГ-31К може вдарити по будь-якій точці нашої держави.

Крім того, він зазначив, що від тривалих повітряних тривог дійсно страждає бізнес та економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи.

Тому відбуваються розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки (помаранчевий, жовтий, червоний).

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час польоту ворожий винищувач МіГ-31К два рази дозаправлявся в повітрі. Такі дії зафіксували вчора, 14 листопада, під час повітряної тривоги.