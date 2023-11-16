По Украине ширится воздушная тревога — в каких областях опасность
Воздушная тревога в четверг, 16 ноября, прозвучала в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 16 ноября
23:14. Под угрозой ракетных БпЛА находятся Херсонская и Николаевская области.
Впоследствии стало известно, что группа ударных беспилотников курсирует в Николаевскую область.
23:14. В то же время воздушную тревогу объявили в ряде областей.
23:26. Вражеские беспилотники в Николаевской области.
Напомним, мы сообщали, что оккупационные войска атаковали Херсон. Известно по меньшей мере о трех раненых.
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