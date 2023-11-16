По Украине ширится воздушная тревога — в каких областях опасность

Воздушная тревога на Украине 16 ноября. Фото: УНИАН

Воздушная тревога в четверг, 16 ноября, прозвучала в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 16 ноября

23:14. Под угрозой ракетных БпЛА находятся Херсонская и Николаевская области.

Регионы под угрозой удара беспилотников. Фото: скриншот с "Воздушные силы ВСУ"

Впоследствии стало известно, что группа ударных беспилотников курсирует в Николаевскую область.

Угроза удара в Херсонской области Фото: скриншот из "Воздушные силы ВСУ"

23:14. В то же время воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Воздушная тревога в ряде областей. Фото: скриншот с Воздушные силы ВСУ

23:26. Вражеские беспилотники в Николаевской области.

Напомним, мы сообщали, что оккупационные войска атаковали Херсон. Известно по меньшей мере о трех раненых.