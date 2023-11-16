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Україною шириться повітряна тривога — в яких областях небезпека

16 листопада 2023 23:21
оновлено: 23:36
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Україною шириться повітряна тривога — в яких областях небезпека
Повітряна тривога в Україні 16 листопада. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога у четвер, 16 листопада, пролунала у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 16 листопада

23:14. Під загрозою ракетних БпЛа перебувають Херсонська та Миколаївська області.

Регіони, які під загрозою удару безпілотників. Фото: скриншот із "Повітряні сили ЗСУ"

Згодом стало відомо, що група ударних безпілотників курсує на Миколаївщину.

Загроза удару в Херсонській області. Фото: скриншот із "Повітряні сили ЗСУ"

23:14. Водночас повітряну тривогу оголосили в низці областей.

Повітряна тривога в низці областей. Фото: скриншот із "Повітряні сили ЗСУ"

23:26. Ворожі безпілотники в частині Миколаївської області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупаційні війська атакували Херсон. Відомо щонайменше про трьох поранених.

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