Україною шириться повітряна тривога — в яких областях небезпека
16 листопада 2023 23:21
оновлено: 23:36
Повітряна тривога в Україні 16 листопада. Фото: УНІАН
Повітряна тривога у четвер, 16 листопада, пролунала у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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23:14. Під загрозою ракетних БпЛа перебувають Херсонська та Миколаївська області.
Згодом стало відомо, що група ударних безпілотників курсує на Миколаївщину.
23:14. Водночас повітряну тривогу оголосили в низці областей.
23:26. Ворожі безпілотники в частині Миколаївської області.
Нагадаємо, ми повідомляли, що окупаційні війська атакували Херсон. Відомо щонайменше про трьох поранених.
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