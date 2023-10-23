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В КМВА рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Киеву за год

23 октября 2023 16:59
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Козюк Татьяна
редактор
В КМВА рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Киеву за год
Системы ПВО. Фото: КМВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Согласно статистике, за последний год российские военные выпустили по Киеву более 700 воздушных целей. В связи с этим в Киевской городской военной администрации отметили важность наращивания систем ПВО.

Об этом сообщает КМВА.

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Как рассказывают в КМВА, за последние 12 месяцев по Киеву РФ выпустила:

  • более 300 крылатых ракет разного типа;
  • 14 баллистических ракет;
  • почти 400 ударных БПЛА типа Shahed.

Важность наращивания ПВО

Поэтому в КМВА отмечают наращивание систем ПВО не только для Киева, но и для других городов Украины.

"Мы не откажемся от какого-либо вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное — эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские. Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение. Каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый Gepard или каждый Piorun — это сохраненные жизни и вклад в нашу Победу!" — говорит начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину разными типами вооружения. Силам ПВО удалось уничтожить 13 БПЛА Shahed-136/131, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный БПЛА (тип не установлен).

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