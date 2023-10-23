В КМВА рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Киеву за год
Согласно статистике, за последний год российские военные выпустили по Киеву более 700 воздушных целей. В связи с этим в Киевской городской военной администрации отметили важность наращивания систем ПВО.
Об этом сообщает КМВА.
Количество воздушных целей по Киеву за год
Как рассказывают в КМВА, за последние 12 месяцев по Киеву РФ выпустила:
- более 300 крылатых ракет разного типа;
- 14 баллистических ракет;
- почти 400 ударных БПЛА типа Shahed.
Важность наращивания ПВО
Поэтому в КМВА отмечают наращивание систем ПВО не только для Киева, но и для других городов Украины.
"Мы не откажемся от какого-либо вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное — эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские. Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение. Каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый Gepard или каждый Piorun — это сохраненные жизни и вклад в нашу Победу!" — говорит начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, в ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину разными типами вооружения. Силам ПВО удалось уничтожить 13 БПЛА Shahed-136/131, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный БПЛА (тип не установлен).
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