У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих цілей цієї ночі
У ніч проти 23 жовтня окупанти атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося знищити 13 БпЛА "Shahed-136/131", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БпЛА (тип не встановлено).
Про це повідомили в Повітряних силах.
Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі
Як відомо, цієї ночі російські окупанти атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
""Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках — південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БпЛА працювала протиповітряна оборона", — йдеться у повідомленні.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Загалом, завдяки українській ППО усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА "Shahed-136/131",
- одну керовану авіаційну ракету Х-59,
- один ударний БпЛА (тип не встановлено).
Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Київській та Хмельницькій областях.
Читайте Новини.LIVE!