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У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих цілей цієї ночі

23 жовтня 2023 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих цілей цієї ночі
Робота ППО вночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 У ніч проти 23 жовтня окупанти атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося знищити 13 БпЛА "Shahed-136/131", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БпЛА (тип не встановлено).

Про це повідомили в Повітряних силах

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Як відомо, цієї ночі російські окупанти атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

""Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках — південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БпЛА працювала протиповітряна оборона", — йдеться у повідомленні. 

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Загалом, завдяки українській ППО  усі повітряні цілі було знищено: 

  • 13 БпЛА "Shahed-136/131",
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59,
  • один ударний БпЛА (тип не встановлено).

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Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Київській та Хмельницькій областях.

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