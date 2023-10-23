У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих цілей цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: google

У ніч проти 23 жовтня окупанти атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося знищити 13 БпЛА "Shahed-136/131", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БпЛА (тип не встановлено).

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

Як відомо, цієї ночі російські окупанти атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

""Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках — південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БпЛА працювала протиповітряна оборона", — йдеться у повідомленні.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Загалом, завдяки українській ППО усі повітряні цілі було знищено:

13 БпЛА "Shahed-136/131",

одну керовану авіаційну ракету Х-59,

один ударний БпЛА (тип не встановлено).

Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Київській та Хмельницькій областях.