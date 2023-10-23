В Воздушных силах назвали количество уничтоженных вражеских целей этой ночью
В ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину разными типами вооружения. Силам ПВО удалось уничтожить все 13 БпЛА "Shahed-136/131", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный БпЛА (тип не установлен).
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Сколько враждебных целей уничтожило ПВО этой ночью
Как известно, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
"Шахедами" противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях — южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БпЛА работала противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.
Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.
В целом благодаря украинской ПВО все воздушные цели были уничтожены:
- 13 БпЛА "Shahed-136/131",
- одну управляемую авиационную ракету Х-59,
- один ударный БпЛА (тип не установлен).
Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.
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