В Воздушных силах назвали количество уничтоженных вражеских целей этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: google

В ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину разными типами вооружения. Силам ПВО удалось уничтожить все 13 БпЛА "Shahed-136/131", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный БпЛА (тип не установлен).

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

"Шахедами" противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях — южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БпЛА работала противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.

Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.

В целом благодаря украинской ПВО все воздушные цели были уничтожены:

13 БпЛА "Shahed-136/131",

одну управляемую авиационную ракету Х-59,

один ударный БпЛА (тип не установлен).

Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.