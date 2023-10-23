У КМВА розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Києву за рік

Системи ППО. Фото: КМВА

Згідно зі статистикою, за останній рік російські військові випустили по Києву понад 700 повітряних цілей. Через це в Київській міській військовій адміністрації наголосили на важливості нарощування систем ППО.

Про це повідомляє КМВА.

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Як розповідають в КМВА, за останній 12 місяців по Києву РФ випустила:

понад 300 крилатих ракет різного типу;

14 балістичних ракет;

майже 400 ударних БпЛА типу Shahed.

Важливість нарощування ППО

Через це в КМВА наголошують на нарощуванні систем ППО не лише для Києва, але й для інших міст України.

"Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе — ефективні системи ППО, де поєднується новітні і старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування. Кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard чи кожен Piorun — це збережені життя і внесок в нашу Перемогу!" — каже начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня окупанти атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося знищити 13 БпЛА Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БпЛА (тип не встановлено).