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У КМВА розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Києву за рік

23 жовтня 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У КМВА розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Києву за рік
Системи ППО. Фото: КМВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Згідно зі статистикою, за останній рік російські військові випустили по Києву понад 700 повітряних цілей. Через це в Київській міській військовій адміністрації наголосили на важливості нарощування систем ППО. 

Про це повідомляє КМВА

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Кількість повітряних цілей по Києву за рік

Як розповідають в КМВА, за останній 12 місяців по Києву РФ випустила:

  • понад 300 крилатих ракет різного типу;
  • 14 балістичних ракет;
  • майже 400 ударних БпЛА типу Shahed.

Важливість нарощування ППО

Через це в КМВА наголошують на нарощуванні систем ППО не лише для Києва, але й для інших міст України. 

"Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе — ефективні системи ППО, де поєднується новітні і старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування. Кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard чи кожен Piorun — це збережені життя і внесок в нашу Перемогу!" — каже начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня окупанти атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося знищити 13 БпЛА Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БпЛА (тип не встановлено).

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