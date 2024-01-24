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В Координационном штабе отреагировали на падение самолета и слухи о пленных

24 января 2024 13:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Координационном штабе отреагировали на падение самолета и слухи о пленных
Российский самолет Ил-76. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.

Об этом сообщили в Координационном штабе.

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В штабе рассказали, что вместе со всеми профильными структурами собирают и анализируют всю необходимую информацию о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. До оглашения официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами, СМИ и граждан призывают воздержаться от распространения непроверенной информации.

"Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее российские ведомства начали распространять информацию, что на борту упавшего в Белгородской области самолета якобы находились военнопленные ВСУ, которых везли на обмен. Однако подтверждения этой информации пока нет.

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Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших.

самолет
авария
пленные
Белгородская область

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