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У Координаційному штабі відреагували на падіння літака та чутки про полонених

24 січня 2024 13:14
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У Координаційному штабі відреагували на падіння літака та чутки про полонених
Російський літак Іл-76. Фото: росЗМІ
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Наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Про це повідомили в Координаційному штабі

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У штабі розповіли, що разом з усіма профільними структурами збирають та аналізують всю необхідну інформацію щодо падіння військового літака Іл-76 в Бєлгородській області. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами чи органами ЗМІ та громадян закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації.

"Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, раніше російські відомства почали поширювати інформацію, що на борту літака, який впав у Бєлгородській області, нібито перебували військовополонені ЗСУ, яких везли на обмін. Однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Нагадаємо, сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. 

літак
аварія
полонені
Бєлгородська область

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