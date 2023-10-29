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В Краснодарском крае РФ мощный взрыв на Афипском нефтеперерабатывающем заводе

29 октября 2023 04:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Краснодарском крае РФ мощный взрыв на Афипском нефтеперерабатывающем заводе
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощный взрыв прогремел в российском Краснодарском крае на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно произошла атака БпЛА.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрыв на Афипском нефтеперерабатывающем заводе РФ

Отмечается, что события начали развиваться около 3:20 ночи на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарской области.

Внимание +18. Видео содержит ненормативную лексику.

По словам местных жителей, перед сильным взрывом они слышали звуки, "похожие на газонокосилку". Поэтому, по предварительной информации, завод атаковал БпЛА. Сейчас там набирает обороты пожар.

Относительно взрывов на предприятии официальной информации нет. Пока на месте событий работают все соответствующие службы, а пострадавших, как всегда, нет.

Напомним, что российское министерство обороны заявило, что ночью, 29 октября, на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.

Также мы писали, что 24 октября в российском городе Ростов-на-Дону раздались мощные взрывы. В городе сработали системы противовоздушной обороны.

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