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У Краснодарському краї РФ потужний вибух на Афіпському нафтопереробному заводі

29 жовтня 2023 04:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Краснодарському краї РФ потужний вибух на Афіпському нафтопереробному заводі
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Потужний вибух пролунав у російському Краснодарському краї на Афіпському нафтопереробному заводі. Попередньо відбулася атака БпЛА.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибух на Афіпському нафтопереробному заводі РФ

Зазначається, що події почали розвиватися близько 03:20 ночі на Афіпському нафтопереробному заводі в Сіверському районі Краснодарської області.

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Зі слів місцевих жителів, перед сильним вибухом вони чули звуки, "схожі на газонокосарку". Тому за попередньою інформацією, завод атакував БпЛА. Зараз там набирає обертів пожежа.

Щодо вибухів на підприємстві офіційної інформації немає. Наразі на місці подій працюють всі відповідні служби, а постраждалих як завжди немає.

Нагадаємо, що російське міністерство оборони заявило, що вночі, 29 жовтня, на український Крим була здійснена атака безпілотників. За традицією, загарбники звинувачують Україну.

Також ми писали, що 24 жовтня в російському місті Ростов-на-Дону пролунали потужні вибухи. У місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

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