В Кременчуге прогремел взрыв без сообщения о воздушной тревоге
18 декабря 2023 20:31
Взрыв. Иллюстративное фото: AP
Сегодня вечером, 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Информация о взрыве появилась в 20:14.
"В городе включили сирены, хотя официально воздушной тревоги нет", — говорится в сообщении.
Местные власти еще не комментировали взрыв в городе.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.
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