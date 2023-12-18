В Кременчуге прогремел взрыв без сообщения о воздушной тревоге

Взрыв. Иллюстративное фото: AP

Сегодня вечером, 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве появилась в 20:14.

"В городе включили сирены, хотя официально воздушной тревоги нет", — говорится в сообщении.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Местные власти еще не комментировали взрыв в городе.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.