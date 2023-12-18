Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Кременчуге прогремел взрыв без сообщения о воздушной тревоге arrow

В Кременчуге прогремел взрыв без сообщения о воздушной тревоге

18 декабря 2023 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кременчуге прогремел взрыв без сообщения о воздушной тревоге
Взрыв. Иллюстративное фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрыв в Кременчуге

Информация о взрыве появилась в 20:14.

"В городе включили сирены, хотя официально воздушной тревоги нет", — говорится в сообщении.

null
Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Местные власти еще не комментировали взрыв в городе.

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме