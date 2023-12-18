У Кременчуці пролунав вибух без повідомлення про повітряну тривогу
18 грудня 2023 20:31
Вибух. Ілюстративне фото: AP
Сьогодні ввечері, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про вибух з'явилася о 20:14.
"В місті увімкнули сирени, хоча офіційно повітряної тривоги немає", — йдеться у повідомленні.
Місцева влада ще не коментувала вибух у місті.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.
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