У Кременчуці пролунав вибух без повідомлення про повітряну тривогу

Вибух. Ілюстративне фото: AP

Сьогодні ввечері, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про вибух з'явилася о 20:14.

"В місті увімкнули сирени, хоча офіційно повітряної тривоги немає", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Місцева влада ще не коментувала вибух у місті.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.