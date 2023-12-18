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У Кременчуці пролунав вибух без повідомлення про повітряну тривогу

18 грудня 2023 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кременчуці пролунав вибух без повідомлення про повітряну тривогу
Вибух. Ілюстративне фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про вибух з'явилася о 20:14. 

"В місті увімкнули сирени, хоча офіційно повітряної тривоги немає", — йдеться у повідомленні.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Місцева влада ще не коментувала вибух у місті.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.

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