Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле очень обеспокоены созданием "военного Шенгена" в Европе как развитие противостояния альянса с Россией. Там заявили, что это "нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге 24 ноября, передают росСМИ.

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Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия отреагирует, если это предложение станет реальностью.

"Альянс всегда рассматривал нашу страну, как так называемого условного врага. Сейчас он открыто считает нашу страну явным противником. Это не что иное, как разжигание напряженности в Европе, что будет иметь последствия", — заявил он.

По мнению Пескова, Европа абстрагируется от принципа неделимости безопасности, расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам России.

Отметим, что ранее начальник командования материально-технического обеспечения НАТО Александр Солфранк предложил создать зону по примеру Шенгена, которая бы позволила войскам НАТО быстро передвигаться через границы ЕС.

Напомним, что российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять фейки в Европейском союзе, несмотря на санкции. Они используют зеркальные для заблокированных ресурсов платформы.