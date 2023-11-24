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У Кремлі відреагували на ідею створення "військового Шенгена"

24 листопада 2023 14:59
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У Кремлі відреагували на ідею створення "військового Шенгена"
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кремлі дуже стурбовані через створення "військового шенгену" у Європі як розвиток протистояння альянсу з Росією. Там заявили, що це "нагнітання напруженості в Європі, яке має свої наслідки".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 24 листопада, передають росЗМІ.

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Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Росія відреагує, якщо ця пропозиція стане реальністю.

"Альянс завжди розглядав нашу країну, як так званого умовного ворога. Зараз він відкрито вважає нашу країну явним супротивником. Це не що інше, як розпалювання напруженості в Європі, що матиме наслідки", — заявив він. 

На думку Пєскова, Європа абстрагується від принципу неподільності безпеки, розширення НАТО не може не призводити до заходів у відповідь Росії.

Зазначимо, що раніше начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО Александр Солфранк запропонував створити зону за прикладом Шенгена, яка дозволила б військам НАТО швидко пересуватися крізь кордони ЄС.

Нагадаємо, що російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати фейки в Європейському союзі попри санкції. Вони використовують дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи. 

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