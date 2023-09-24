Вибухи у Криму 24 вересня: подробиці

В Крыму раздаются взрывы в районе мыса Фиолент и Балаклавы
24 сентября 2023 23:52
В Крыму раздаются взрывы в районе мыса Фиолент и Балаклавы
Около полуночи, 24 сентября, в Крыму раздаются взрывы. Очень громко в районе мыса Фиолент и Балаклавы
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Об этом сообщают местные паблики .
Взрывы в Крыму
Напомним, в воскресенье, 24 сентября, в Крыму раздался взрыв. Да, над Севастополем заметили столб дыма.
В то же время "губернатор" оккупированного Крыма Михаил Развожаев заявил, что дым связан с горением сухой травы.