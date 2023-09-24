Вибухи у Криму 24 вересня: подробиці

В Крыму раздаются взрывы в районе мыса Фиолент и Балаклавы

Около полуночи, 24 сентября, в Крыму раздаются взрывы. Очень громко в районе мыса Фиолент и Балаклавы

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Об этом сообщают местные паблики .

Взрывы в Крыму

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, в Крыму раздался взрыв. Да, над Севастополем заметили столб дыма.

В то же время "губернатор" оккупированного Крыма Михаил Развожаев заявил, что дым связан с горением сухой травы.