Вибухи у Криму 24 вересня: подробиці

У Криму лунають вибухи в районі мису Фіолент і Балаклави

Близько опівночі, 24 вересня, у Криму, лунають вибухи. Дуже гучно в районі мису Фіолент і Балаклави

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Криму 24 вересня

Нагадаємо, у неділю, 24 вересня, у Криму пролунав вибух. Так, над Севастополем помітили стовп диму.

Водночас "губернатор" окупованого Криму Михайло Развожаєв заявив, що дим пов'язаний з горінням сухої трави.