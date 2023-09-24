Вибухи у Криму 24 вересня: подробиці

У Криму лунають вибухи в районі мису Фіолент і Балаклави
24 вересня 2023 23:52
У Криму лунають вибухи в районі мису Фіолент і Балаклави
Близько опівночі, 24 вересня, у Криму, лунають вибухи. Дуже гучно в районі мису Фіолент і Балаклави
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Вибухи у Криму 24 вересня
Нагадаємо, у неділю, 24 вересня, у Криму пролунав вибух. Так, над Севастополем помітили стовп диму.
Водночас "губернатор" окупованого Криму Михайло Развожаєв заявив, що дим пов'язаний з горінням сухої трави.