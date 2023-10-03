В Крыму обнаружили ремонтную базу оккупантов: партизаны указали место

Российские военные. Фото: Google

Во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили ремонтную базу оккупантов. Она расположена в селе Светлое Джанкойского района на территории местной заброшенной фермы.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также:

База окупантов в Крыму

В селе Светлое Джанкойского района агенты "АТЕШ" заметили ремонтную базу оккупантов. Она расположена на территории местной заброшенной фермы.

Там же внутри комплекса партизаны заметили 1 бронемашину "Тигр", 2 топливозаправщика и 19 крытых КАМАЗов.

"Все усилия врага скрыть свои склады и базы оказываются тщетными. Наши агенты присутствуют повсюду, внимательно следят за каждым шагом", — написали партизаны.

Напомним, партизаны крымского движения "АТЕШ" отслеживают перемещение российских систем ПВО. Они знают новые координаты базирования враждебного Панцирь-С1.

Партизаны сообщают, что россияне сняли свой Панцирь-С1 на выезде из Феодосии в сторону Степного и поставили на местной нефтебазе.