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В Крыму обнаружили ремонтную базу оккупантов: партизаны указали место

3 октября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Крыму обнаружили ремонтную базу оккупантов: партизаны указали место
Российские военные. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

  Во временно оккупированном Крыму    партизаны обнаружили ремонтную базу оккупантов. Она расположена в селе Светлое Джанкойского района на территории местной заброшенной фермы.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".  

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База окупантов в Крыму

В селе Светлое Джанкойского района агенты "АТЕШ" заметили ремонтную базу оккупантов. Она расположена на территории местной заброшенной фермы.

Там же внутри комплекса партизаны заметили 1 бронемашину "Тигр", 2 топливозаправщика и 19 крытых КАМАЗов.

"Все усилия врага скрыть свои склады и базы оказываются тщетными. Наши агенты присутствуют повсюду, внимательно следят за каждым шагом", — написали партизаны.

Напомним, партизаны крымского движения "АТЕШ" отслеживают перемещение российских систем ПВО. Они знают новые координаты базирования враждебного Панцирь-С1.

Партизаны сообщают, что россияне сняли свой Панцирь-С1 на выезде из Феодосии в сторону Степного и поставили на местной нефтебазе.

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