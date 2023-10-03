У Криму виявили ремонтну базу окупантів: партизани вказали місце

Російські військові. Фото: Google

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили ремонтну базу окупантів. Вона розташована у селі Світле Джанкойського району на території місцевої занедбаної ферми.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

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База окупантів у Криму

У селі Світле Джанкойського району агенти "АТЕШ" помітили ремонтну базу окупантів. Вона розташована на території місцевої занедбаної ферми.

Там же всередині комплексу партизани помітили 1 бронемашину "Тигр", 2 паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.

"Усі зусилля ворога приховати свої склади та бази виявляються марними. Наші агенти присутні всюди, уважно стежать за кожним кроком", — написали партизани.

Нагадаємо, партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.

Партизани повідомляють, що росіяни зняли свій Панцир-С1 на виїзді з Феодосії у бік Степове та поставили на місцевій нафтобазі.