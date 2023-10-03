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У Криму виявили ремонтну базу окупантів: партизани вказали місце

3 жовтня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Криму виявили ремонтну базу окупантів: партизани вказали місце
Російські військові. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

 У тимчасово окупованому Криму   партизани виявили ремонтну базу окупантів. Вона розташована у селі Світле Джанкойського району на території місцевої занедбаної ферми.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ". 

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База окупантів у Криму

У селі Світле Джанкойського району агенти "АТЕШ" помітили ремонтну базу окупантів. Вона розташована на території місцевої занедбаної ферми.

Там же всередині комплексу партизани помітили 1 бронемашину "Тигр", 2 паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.

"Усі зусилля ворога приховати свої склади та бази виявляються марними. Наші агенти присутні всюди, уважно стежать за кожним кроком", — написали партизани.

Нагадаємо, партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.

Партизани повідомляють, що росіяни зняли свій Панцир-С1 на виїзді з Феодосії у бік Степове та поставили на місцевій нафтобазі. 

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