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В Крыму нашли место, откуда россияне запускают ракеты "Оникс"

27 октября 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Крыму нашли место, откуда россияне запускают ракеты "Оникс"
Запуск ракеты "Оникс". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

OSINT-аналитики проекта Radio&Nukes показали позиции на спутниковых снимках.

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Место, откуда враг запускает ракеты "Оникс"

Сообщается, что аналитики нашли место расположения российского берегового ракетного комплекса "Бастион". Это стало возможным благодаря опубликованным в сети возможным кадрам запуска противокорабельной ракеты П-800 "Оникс".

карта, где расположена вражеская техника
Место, откуда враг запускает ракеты "Оникс" по Украине. Фото: скриншот

На видео попала вспышка в Казачьей бухте — взрыв произошел, когда в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

По словам OSINT-аналитиков, речь идет об авиабазе Черноморского флота России на мысе Херсонес в Севастополе. На спутниковых снимках они указали точку, где стоит российская пусковая установка К-300П Бастион-П.

"Это неподалеку от бывшего радара космического наблюдения и предупреждения о ракетном нападении. Система запускает сверхзвуковую крылатую ракету П-800 "Оникс", которая неоднократно применялась против Украины", — говорится в сообщении.

Место расположения вражеской техники в Крыму
Место расположения вражеской техники в Крыму. Фото: скриншот

Напомним, что на аэродроме "Бельбек" ПКС РФ разместили истребители-перехватчики МиГ-31 с комплектом ракет "Кинжал".

В то же время ВСУ уничтожили в Севастополе состав вооружения Черноморского флота России.

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