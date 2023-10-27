У Криму знайшли місце, звідки росіяни запускають ракети “Онікс”
У тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс". Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".
OSINT-аналітики проєкту Radio&Nukes показали позиції на супутникових знімках.
Місце, звідки ворог запускає ракети "Онікс"
Повідомляється, що аналітики знайшли місце розташування російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". Це стало можливим завдяки опублікованим у мережі ймовірним кадрам запуску протикорабельної ракети П-800 "Онікс".
На відео потрапив спалах у Козачій бухті – вибух трапився, коли у Севастополі було оголошено повітряну тривогу.
За словами OSINT-аналітиків, йдеться про авіабазу Чорноморського флоту Росії на мисі Херсонес у Севастополі. На супутникових знімках вони вказали точку, де стоїть російська пускова установка К-300П "Бастіон-П".
"Це неподалік колишнього радара космічного спостереження та попередження про ракетний напад. Система запускає надзвукову крилату ракету П-800 "Онікс", яка неодноразово застосовувалася проти України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на аеродромі "Бельбек" ПКС РФ розмістили винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 з комплектом ракет "Кинджал".
Натомість ЗСУ знищили у Севастополі склад озброєння Чорноморського флоту Росії.
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