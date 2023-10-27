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У Криму знайшли місце, звідки росіяни запускають ракети “Онікс”

27 жовтня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Криму знайшли місце, звідки росіяни запускають ракети “Онікс”
Запуск ракети "Онікс". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс".  Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". 

OSINT-аналітики проєкту Radio&Nukes показали позиції на супутникових знімках.

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Місце, звідки ворог запускає ракети "Онікс"

Повідомляється, що аналітики знайшли місце розташування  російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". Це стало можливим завдяки опублікованим у мережі ймовірним кадрам запуску протикорабельної ракети П-800 "Онікс".

карта, де розташована ворожа техніка
Місце, звідки ворог запускає ракети "Онікс" по Україні. Фото: скриншот

На відео потрапив спалах у Козачій бухті – вибух трапився, коли у Севастополі було оголошено повітряну тривогу.

За словами OSINT-аналітиків, йдеться про авіабазу Чорноморського флоту Росії на мисі Херсонес у Севастополі. На супутникових знімках вони вказали точку, де стоїть російська пускова установка К-300П "Бастіон-П".

"Це неподалік колишнього радара космічного спостереження та попередження про ракетний напад. Система запускає надзвукову крилату ракету П-800 "Онікс", яка неодноразово застосовувалася проти України", —  йдеться у повідомленні.

Місце розташування ворожої техніки у Криму
Місце розташування ворожої техніки у Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на аеродромі "Бельбек" ПКС РФ розмістили винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 з комплектом ракет "Кинджал".

Натомість ЗСУ знищили у Севастополі склад озброєння Чорноморського флоту Росії.

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