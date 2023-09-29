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В Кривом Роге прогремел взрыв: воздушную тревогу не объявляли

29 сентября 2023 15:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв в Кривом Роге 29 сентября днем: что известно
Дым над городом после взрыва. Фото иллюстративный: flickr.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 29 сентября, днем жители Кривого Рога слышали взрыв. Стоит отметить, что в настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлялась. Информацию о взрыве уже прокомментировали местные власти.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Что известно о взрыве в Кривом Роге 29 сентября

Приблизительно в 15:20 местные Telegram-каналы сообщили о звуке, похожем на взрыв.

Сообщение в взрыве в Кривом Роге 29 сентября
Сообщение в взрыве в Кривом Роге 29 сентября

Вилкул прокомментировал информацию.

"О взрыве. Это не попадание. Все нормально", — заверил он.

Вилкул о взрыве в Кривом Роге 29 сентября
Вилкул о взрыве в Кривом Роге 29 сентября

Напомним, утром, 26 сентября, российские террористы ударили по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. 

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