Взрыв в Кривом Роге 29 сентября днем: что известно

В Кривом Роге прогремел взрыв: воздушную тревогу не объявляли
29 сентября 2023 15:40
Дым над городом после взрыва. Фото иллюстративный: flickr.com
Сегодня, 29 сентября, днем жители Кривого Рога слышали взрыв. Стоит отметить, что в настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлялась. Информацию о взрыве уже прокомментировали местные власти.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
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Приблизительно в 15:20 местные Telegram-каналы сообщили о звуке, похожем на взрыв.
Вилкул прокомментировал информацию.
"О взрыве. Это не попадание. Все нормально", — заверил он.
Напомним, утром, 26 сентября, российские террористы ударили по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области.