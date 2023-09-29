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У Кривому Розі прогримів вибух: повітряну тривогу не оголошували

29 вересня 2023 15:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибух у Кривому Розі 29 вересня вдень: що відомо
Дим над містом після вибуху. Фото ілюстраційне: flickr.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 29 вересня, вдень жителі Кривого Рогу чули вибух. Варто зазначити, що наразі повітряна тривога у регіоні не оголошувалась. Інформацію про вибух уже прокоментувала місцева влада. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Що відомо про вибух у Кривому Розі 29 вересня

Приблизно в 15:20 місцеві Telegram-канали повідомили про звук, схожий на вибух. 

Повідомлення про вибух у Кривому Розі 29 вересня
Повідомлення про вибух у Кривому Розі 29 вересня

Вілкул прокоментував інформацію. 

"Щодо вибуху. Це не влучання. Все нормально", — запевнив він. 

Вілкул про вибух у Кривому Розі 29 вересня
Вілкул про вибух у Кривому Розі 29 вересня

Нагадаємо, зранку, 26 вересня, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області. 

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