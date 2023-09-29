Вибух у Кривому Розі 29 вересня вдень: що відомо

Дим над містом після вибуху. Фото ілюстраційне: flickr.com

Сьогодні, 29 вересня, вдень жителі Кривого Рогу чули вибух. Варто зазначити, що наразі повітряна тривога у регіоні не оголошувалась. Інформацію про вибух уже прокоментувала місцева влада.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Приблизно в 15:20 місцеві Telegram-канали повідомили про звук, схожий на вибух.

Повідомлення про вибух у Кривому Розі 29 вересня

Вілкул прокоментував інформацію.

"Щодо вибуху. Це не влучання. Все нормально", — запевнив він.

Вілкул про вибух у Кривому Розі 29 вересня

Нагадаємо, зранку, 26 вересня, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області.