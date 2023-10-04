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В Кривом Роге раздались взрывы

4 октября 2023 08:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кривом Роге местные жители сообщают о взрывах. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Что известно

"Кривой Рог — взрывы", — написали в сообщении. 

взрывы в кривом роге
Скриншот сообщения

В городе призывают жителей перейти в укрытие.

взрывы в Кривом Роге
Скришот сообщения

Что говорят местные власти

В свою очередь председатель Совета обороны города Александр Вилкул призвал жителей ничего не фотографировать и публиковать в соцсети.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, взрывы были слышны в Кривом Роге.

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