В Кривом Роге раздались взрывы
В Кривом Роге местные жители сообщают о взрывах. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Что известно
"Кривой Рог — взрывы", — написали в сообщении.
В городе призывают жителей перейти в укрытие.
Что говорят местные власти
В свою очередь председатель Совета обороны города Александр Вилкул призвал жителей ничего не фотографировать и публиковать в соцсети.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", — подчеркнул он.
Напомним, ранее российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, взрывы были слышны в Кривом Роге.