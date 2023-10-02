Вибухи в Кривому Розі: БпЛА атакують місто

Вибух вночі за містом. Фото: google.com

Російські окупанти атакують безпілотниками Дніпропетровську область сьогодні вночі, 2 жовтня. У Кривому Розі чути вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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