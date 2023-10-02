Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в Кривому Розі: БпЛА атакують місто arrow

Вибухи в Кривому Розі: БпЛА атакують місто

2 жовтня 2023 02:15
оновлено: 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі: БпЛА атакують місто
Вибух вночі за містом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти атакують безпілотниками Дніпропетровську область сьогодні вночі, 2 жовтня. У Кривому Розі чути вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Оновлено 02:16. У Кривому Розі за попередньою інформацією працює ППО.

Вибухи в Кривому Розі
Джерело: t.me/onekrua
Вибухи в Кривому Розі
Джерело: Днепр Инфо

Оновлено 02:19. Раніше українські військові попереджали про загрозу застосування БпЛА в Дніпропетровській області, а також про наближення "шахедів" до Кривого Рогу.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:21. Наразі в низці центральних і південних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Кіровоградській області.

Мапа повітряної триовоги в Україні сьогодні, 2 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Кіровоградській області
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз