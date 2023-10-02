Вибухи в Кривому Розі: БпЛА атакують місто
2 жовтня 2023 02:15
оновлено: 02:23
Вибух вночі за містом. Фото: google.com
Російські окупанти атакують безпілотниками Дніпропетровську область сьогодні вночі, 2 жовтня. У Кривому Розі чути вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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