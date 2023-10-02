Взрывы в Кривом Роге: БпЛА атакуют город
2 октября 2023 02:15
обновлено: 02:23
Взрыв ночью за городом. Фото: google.com
Российские оккупанты атакуют беспилотниками Днепропетровскую область сегодня ночью, 2 октября. В Кривом Роге слышны взрывы, работают силы ПВО.
Об этом сообщают местные паблики .
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