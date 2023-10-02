Взрывы в Кривом Роге: БпЛА атакуют город

Взрыв ночью за городом. Фото: google.com

Российские оккупанты атакуют беспилотниками Днепропетровскую область сегодня ночью, 2 октября. В Кривом Роге слышны взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщают местные паблики .

Читайте также:

Обновлено 02:16. В Кривом Роге по предварительной информации работает ПВО.

Источник: t.me/onekrua

Источник: Днепр Инфо

Обновлено 02:19. Ранее украинские военные предупреждали об угрозе применения БПЛА в Днепропетровской области, а также о приближении "шахедов" к Кривому Рогу.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:21. В настоящее время в ряде центральных и южных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...