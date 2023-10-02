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Взрывы в Кривом Роге: БпЛА атакуют город

2 октября 2023 02:15
обновлено: 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кривом Роге: БпЛА атакуют город
Взрыв ночью за городом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты атакуют беспилотниками Днепропетровскую область сегодня ночью, 2 октября. В Кривом Роге слышны взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 02:16. В Кривом Роге по предварительной информации работает ПВО.

Взрывы в Кривом Роге
Источник: t.me/onekrua
Взрывы в Кривом Роге
Источник: Днепр Инфо

Обновлено 02:19. Ранее украинские военные предупреждали об угрозе применения БПЛА в Днепропетровской области, а также о приближении "шахедов" к Кривому Рогу.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:21. В настоящее время в ряде центральных и южных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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