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Повітряна тривога охопила Україну: які області в небезпеці

1 жовтня 2023 23:07
оновлено: 23:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 1 жовтня: які області в небезпеці від БпЛА
"Шахед" летить над областями. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною сьогодні ввечері, 2 жовтня, традиційно шириться повітряна тривога. Таким чином над південними областями вже зафіксували ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 1 жовтня

Оновлено 23:10. "Група "шахедів" — у повітряному просторі Херсонщини. Рухаються у напрямку Миколаївської області", — повідомляють військові.

Таким чином повітряна тривога вже охопила Миколаївську й Херсонську області. Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації та загрози застосування ударних БпЛА в цих областях. Також небезпека триває на Харківщині та Донеччині.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:18. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає, що можливі вибухи в Херсонській області — результат роботи ППО.

БпЛА в Херсонській області
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 23:20. Повітряна тривога зберігається лише в Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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