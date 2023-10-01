Повітряна тривога зараз 1 жовтня: які області в небезпеці від БпЛА

"Шахед" летить над областями. Фото: google.com

Україною сьогодні ввечері, 2 жовтня, традиційно шириться повітряна тривога. Таким чином над південними областями вже зафіксували ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 23:10. "Група "шахедів" — у повітряному просторі Херсонщини. Рухаються у напрямку Миколаївської області", — повідомляють військові.

Таким чином повітряна тривога вже охопила Миколаївську й Херсонську області. Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації та загрози застосування ударних БпЛА в цих областях. Також небезпека триває на Харківщині та Донеччині.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:18. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає, що можливі вибухи в Херсонській області — результат роботи ППО.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 23:20. Повітряна тривога зберігається лише в Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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