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Окупанти скинули вибухівку на житлові будинки в Херсоні

1 жовтня 2023 15:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти скинули вибухівку на житлові будинки в Херсоні
Наслідки російського обстрілу Херсона 21 вересня. Фото: facebook.com/mrochko.roman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, близько 13:00 російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на житлові будинки у Херсоні. Внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"Армія РФ скинула вибухівку з БпЛА на житлові будинки у Херсоні. Внаслідок цього у Дніпровському районі виникла пожежа", — розповів Мрочко.

За його словами, з пожежі врятували чотирьох людей, з них троє дітей віком 4 місяці, 3 і 5 років.

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Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот
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Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.

Додамо, цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.

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