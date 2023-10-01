Оккупанты сбросили взрывчатку на жилые дома в Херсоне
Сегодня, 1 октября, около 13:00 российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на жилые дома в Херсоне. В результате этого произошел пожар.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Обстрел Херсона
"Армия РФ сбросила взрывчатку с БпЛА на жилые дома в Херсоне. В результате этого в Днепровском районе возник пожар", — рассказал Мрочко.
По его словам, из пожара спасли четырех человек, из них трое детей в возрасте 4 месяцев, 3 и 5 лет.
Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.
Добавим, этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.