Оккупанты сбросили взрывчатку на жилые дома в Херсоне

Последствия российского обстрела Херсона 21 сентября. Фото: facebook.com/mrochko.roman

Сегодня, 1 октября, около 13:00 российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на жилые дома в Херсоне. В результате этого произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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"Армия РФ сбросила взрывчатку с БпЛА на жилые дома в Херсоне. В результате этого в Днепровском районе возник пожар", — рассказал Мрочко.

По его словам, из пожара спасли четырех человек, из них трое детей в возрасте 4 месяцев, 3 и 5 лет.

Пост начальника Херсонской ГВА. Фото: скриншот

Пост начальника Херсонской ГВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

Добавим, этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.