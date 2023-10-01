Воздушная тревога сейчас 1 октября: какие области в опасности от БпЛА

"Шахед" летит над областями. Фото: google.com

Украиной сегодня вечером, 2 октября, традиционно распространяется воздушная тревога. Таким образом, над южными областями уже зафиксировали вражеские беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Воздушная тревога сейчас 1 октября

Обновлено 23:10. "Группа "шахедов" — в воздушном пространстве Херсона. Двигаются в направлении Николаевской области" , — сообщают военные.

Таким образом, воздушная тревога уже охватила Николаевскую и Херсонскую области. Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации и угрозах применения ударных БПЛА в этих областях. Также опасность продолжается в Харьковской и Донбассе.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:18. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает, что возможные взрывы в Херсонской области - результат работы ПВО.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 23:20. Воздушная тревога сохраняется только в Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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