У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Що відомо
"Кривий Ріг — вибухи", — написали у повідомленні.
У місті закликають жителів перейти в укриття.
Що каже місцева влада
Своєю чергою голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців нічого не фотографувати та публікувати в соцмережі.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі.