У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Що відомо

"Кривий Ріг — вибухи", — написали у повідомленні.

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У місті закликають жителів перейти в укриття.

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Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців нічого не фотографувати та публікувати в соцмережі.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", — наголосив він.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі.