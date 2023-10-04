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У Кривому Розі пролунали вибухи

4 жовтня 2023 08:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Що відомо

"Кривий Ріг — вибухи", — написали у повідомленні.

вибухи у кривому розі
Скриншот допису

У місті закликають жителів перейти в укриття. 

вибухи у Кривому Розі
Скришот допису

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців нічого не фотографувати та публікувати в соцмережі.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі. 

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