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В Кривом Роге раздался взрыв

4 декабря 2023 12:40
обновлено: 12:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Кривом Роге раздался взрыв
В воздух поднимается дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: gppgle.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Югом Украины распространяется воздушная тревога. В Кривом Роге раздался громкий взрыв.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге 4 декабря

В Кривом Роге сегодня, 4 декабря, жители города слышали звуки, похожие на взрывы. По информации местных телеграмм-каналов, в городе существует угроза применения баллистического вооружения. Также отмечается, что горожане слышали пролет ракет в Кривом Роге.

сообщение о взрыве
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот поста СВОИ Кривой Рог
Сообщение об угрозе баллистики
Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот поста Рудана Кривой Рог

Как пишут в Воздушных Силах ВСУ, опасность баллистики сейчас также в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области.

Сообщение об угрозе баллистики
Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 4 декабря

По состоянию на 12:54 в Украине раздается воздушная тревога в шести областях. Среди них южные и центральные регионы.

Карта воздушных тревог 4 декабря
Карта воздушных тревог 4 декабря. Фото: скриншот Карта воздушных тревог Украины

Напомним, 30 ноября в Кривом Роге горожане слышали мощные взрывы. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский БПЛА.

Добавим, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.

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