В Кривом Роге раздался взрыв
Югом Украины распространяется воздушная тревога. В Кривом Роге раздался громкий взрыв.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Взрыв в Кривом Роге 4 декабря
В Кривом Роге сегодня, 4 декабря, жители города слышали звуки, похожие на взрывы. По информации местных телеграмм-каналов, в городе существует угроза применения баллистического вооружения. Также отмечается, что горожане слышали пролет ракет в Кривом Роге.
Как пишут в Воздушных Силах ВСУ, опасность баллистики сейчас также в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области.
Воздушная тревога в Украине 4 декабря
По состоянию на 12:54 в Украине раздается воздушная тревога в шести областях. Среди них южные и центральные регионы.
Напомним, 30 ноября в Кривом Роге горожане слышали мощные взрывы. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский БПЛА.
Добавим, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.
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