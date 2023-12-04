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У Кривому Розі пролунав вибух

4 грудня 2023 12:40
оновлено: 12:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Кривому Розі пролунав вибух
У повітря здіймається дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: gppgle.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Півднем України шириться повітряна тривога. У Кривому Розі пролунав гучний вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибух у Кривому Розі 4 грудня

У Кривому Розі сьогодні, 4 грудня, мешканці міста чули звуки, схожі на вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів у місті існує загроза застосування балістичного озброєння. Також зазначається, що містяни чули проліт ракет у Кривому Розі.

повідомлення про вибух
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот допису СВОЇ Кривий Ріг
Повідомлення про загрозу балістики
Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот допису Рудана Кривий Ріг

Як пишуть у Повітряних Силах ЗСУ, небезпека балістики зараз також є у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повідомлення про загрозу балістики
Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 4 грудня

Станом на 12:54 в Україні лунає повітряна тривога у шести областях. Серед них південні та центральні регіони.

Мапа повітряних тривог 4 грудня
Мапа повітряних тривог 4 грудня. Фото: скриншот Карта повітряних тривог України

Нагадаємо, 30 листопада у Кривому Розі містяни чули потужні вибухи. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили ворожий БпЛА.

Додамо, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.

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