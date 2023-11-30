У Кривому Розі пролунав сильний вибух

Дим підіймається у повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Вгороде

На півдні Україна оголошено повітряну тривогу. В деяких областях існує ракетна небезпека. У Кривому Розі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Кривому Розі 30 листопада

У південних областях України оголошено повітряну тривогу. У Кривому Розі містяни чули потужні вибухи. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили ворожий БпЛА.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Андрія Смоліна

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Суспільного

Повідомлення про знищення БпЛА. Фото: скриншот допису Лачена

Повітряна тривога на півдні 30 листопада

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку у Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, та Запорізькій областях.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Командування Повітряних Сил також зазначає, що на півдні існує загроза застосування авіаційного озброєння.

"Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Загроза застосування авіаційного озброєння!" — написали в Повітряних Силах.

Мапа повітряних тривог 30 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочався 645-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Воїни ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1180 окупантів та знищили багато військової техніки.

Додамо, російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Це сталося у ніч проти 30 листопада.