Безуспішний наступ окупантів та удари ЗСУ по ворогу — яких втрат зазнали росіяни за добу

Бійці ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочався 645-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Воїни ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1180 окупантів та знищили багато військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бойові зіткнення на фронті 30 листопада

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби РФ вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

Військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили чотири атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Удари ЗСУ по ворогу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Втрати окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили 1180 російських окупантів. Також ворог втратив 13 танків, 28 бронемашин та одну артилерійську систему.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 328 760 (+1180) осіб,

танків — 5 551 (+13) одиниці,

бойових броньованих машин — 10 340 (+28) одиниць,

артилерійських систем — 7 909 (+1) одиниць,

РСЗВ — 910 (+0) одиниць,

засоби ППО — 600 (+0) одиниць,

літаків — 323 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 9545 (+10) одиниць,

крилаті ракети — 1 567 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 22 (+0) одиниці,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 361 (+13) одиниці,

спеціальна техніка — 1 124 (+3) одиниць.

Втрати ворога станом на 30 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Це сталося у ніч проти 30 листопада.

Додамо, недостатня здатність Росії сформувати ефективну командну структуру серед сил на східному березі Херсонської області продовжує негативно проводити моральний дух і бойові здібності її військ. Так, окупанти відмовляються штурмувати українські позиції.