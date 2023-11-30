Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції — в ISW назвали причину

Російський окупант у Херсонській області. Фото: росЗМІ

Недостатня здатність Росії сформувати ефективну командну структуру серед сил на східному березі Херсонської області продовжує негативно проводити моральний дух і бойові здібності її військ. Так, окупанти відмовляються штурмувати українські позиції.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції

За даними Генштабу України, підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, розташовані в районі Кринок, відмовляються проводити наступальні операції проти позицій України через неузгодженість артилерійської підтримки, брак обміну тактичною розвідувальною інформацією та неповне інформування про розташування російських мін. Внаслідок цих недоліків у координації, 810-та бригада зазнала значних втрат.

В ISW вказали, що їхні труднощі, мабуть, пов'язані з відсутністю обміну інформацією між командуванням та штурмовими бригадами.

Окупанти у Херсонській області. Фото: ISW

Як склад групи "Дніпро" впливає на командну роботу окупантів

Експерти ISW повідомили, що російська військова група "Дніпро" тепер складається з нескоординованих елементів, що ускладнює проблеми з командуванням.

Тут уточнили, що російське угруповання "Дніпро" включає частини Чорноморського флоту, Каспійської флотилії, Південного і Центрального військових округів, Північного флоту і ПДВ, що є відхиленням від звичайної практики Росії.

"Російське військове командування призначило генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угрупуванням "Дніпро", щоб покращити єдність командування, хоч і не очікується, що це швидко розв'яже проблеми з координацією. Продовження українських наземних дій на лівому березі, ймовірно, лише посилить ці труднощі", — уточнили в ISW.

Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Відомо про влучення у Корабельному та Дніпровському районах міста.

Крім того, російські окупанти з Бахмутського напряму скаржаться на великі втрати у підрозділах армії РФ. Вони також розповідають про низький морально-психологічний стан загарбників.