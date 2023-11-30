Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції — в ISW назвали причину arrow

Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції — в ISW назвали причину

30 листопада 2023 07:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції — в ISW назвали причину
Російський окупант у Херсонській області. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Недостатня здатність Росії сформувати ефективну командну структуру серед сил на східному березі Херсонської області продовжує негативно проводити моральний дух і бойові здібності її військ. Так, окупанти відмовляються штурмувати українські позиції.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни

Читайте також:

Окупанти відмовляються штурмувати українські позиції

За даними Генштабу України, підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, розташовані в районі Кринок, відмовляються проводити наступальні операції проти позицій України через неузгодженість артилерійської підтримки, брак обміну тактичною розвідувальною інформацією та неповне інформування про розташування російських мін. Внаслідок цих недоліків у координації, 810-та бригада зазнала значних втрат.

В ISW вказали, що їхні труднощі, мабуть, пов'язані з відсутністю обміну інформацією між командуванням та штурмовими бригадами.

Окупанти у Херсоні
Окупанти у Херсонській області. Фото: ISW

Як склад групи "Дніпро" впливає на командну роботу окупантів

Експерти ISW повідомили, що російська військова група "Дніпро" тепер складається з нескоординованих елементів, що ускладнює проблеми з командуванням.

Тут уточнили, що російське угруповання "Дніпро" включає частини Чорноморського флоту, Каспійської флотилії, Південного і Центрального військових округів, Північного флоту і ПДВ, що є відхиленням від звичайної практики Росії.

"Російське військове командування призначило генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угрупуванням "Дніпро", щоб покращити єдність командування, хоч і не очікується, що це швидко розв'яже проблеми з координацією. Продовження українських наземних дій на лівому березі, ймовірно, лише посилить ці труднощі", — уточнили в ISW.

Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Відомо про влучення у Корабельному та Дніпровському районах міста.

Крім того, російські окупанти з Бахмутського напряму скаржаться на великі втрати у підрозділах армії РФ. Вони також розповідають про низький морально-психологічний стан загарбників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Актуальне по темі