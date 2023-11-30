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Оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции — в ISW назвали причину

30 ноября 2023 07:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции — в ISW назвали причину
Российский оккупант в Херсонской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недостаточная способность России сформировать эффективную командную структуру среди сил на восточном берегу в Херсонской области продолжает негативно влиять на моральный дух и боевые способности её войск. Так, оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции

По данным Генштаба Украины, подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, расположенные в районе Крынок отказываются проводить наступательные операции против позиций Украины из-за несогласованности артиллерийской поддержки, недостатка в обмене тактической разведывательной информацией и неполного информирования о расположении российских минных полей. В результате этих недочётов в координации, 810-я бригада понесла значительные потери.

В ISW указали, что их трудности, по всей видимости, связаны с отсутствием обмена информацией между командованием и штурмовыми бригадами. 

Оккупанты в Херсоне
Оккупанты в Херсонской области. Фото: ISW

Как состав группы "Днепр" влияет на командную работу оккупантов

Эксперты ISW сообщили, что российская военная группа "Днепр" теперь состоит из нескоординированных элементов, что усугубляет проблемы с командованием.

Здесь уточнили, что российская группировка "Днепр" включает в себя части Черноморского флота, Каспийской флотилии, Южного и Центрального военных округов, Северного флота и ВДВ, что является отклонением от обычной практики России.

"Российское военное командование назначило генерал-полковника Михаила Теплинского командующим группировкой "Днепр", чтобы улучшить единство командования, хотя и не ожидается, что это быстро решит проблемы с координацией. Продолжение украинских наземных действий на левом берегу, вероятно, только усугубит эти трудности", — уточнили в ISW.

Напомним, российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонщины обстреливают Херсон. Известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.

Кроме того, российские оккупанты с Бахмутского направления жалуются на большие потери в подразделениях армии РФ. Они также рассказывают о низком морально-психологическом состоянии захватчиков.

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