Безуспешное наступление оккупантов и удары ВСУ по врагу — какие потери понесли россияне за сутки

Бойцы ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Начался 645-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Воины ВСУ успешно противостоят врагу и только за сутки ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили много военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Военный ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки РФ в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Украины управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Кроме того, сегодня ночью, оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив восемь зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак.

Военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили четыре атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника неподалеку от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили три атаки противника южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пять раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Также, украинские воины отбили девять атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Удары ВСУ по врагу

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам утрат в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, два состава боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери оккупантов

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1180 российских оккупантов. Также враг потерял 13 танков, 28 бронемашин и одну артиллерийскую систему.

Общие потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава — около 328 760 (+1180) человек,

танков — 5 551 (+13) единицы,

боевых бронированных машин — 10 340 (+28) единиц,

артиллерийских систем — 7 909 (+1) единиц,

РСЗО — 910 (+0) единиц,

средства ПВО — 600 (+0) единиц,

самолетов — 323 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА — оперативно-тактического уровня — 5 9545 (+10) единиц,

крылатые ракеты — 1 567 (+0) единиц,

корабли /катера — 22 (+0) единицы,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 10 361 (+13) единицы,

специальная техника — 1124 (+3) единиц.

Потери врага по состоянию на 30 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупационные войска совершили атаку на Украину, используя 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Это произошло в ночь на 30 ноября.

Недостаточная способность России сформировать эффективную командную структуру среди сил на восточном берегу Херсонской области продолжает негативно проводить моральный дух и боевые способности ее войск. Оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.