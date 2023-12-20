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В Кропивницком громко — взрывы раздались до объявления тревоги

20 декабря 2023 04:15
обновлено: 04:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря — РФ обстреливает область
Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кропивницком сейчас, 20 декабря, прогремели около 04:00 утра. Предварительно, оккупанты нанесли удар баллистическим вооружением. Звуки раздались до объявления угрозы.

Об этом сообщает паблик "Николаевский Ванек".

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Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря

В Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы. По предварительной информации, была использована баллистика.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Отмечается, что взрывы в Кропивницком прогремели до начала воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Новости"

Таким образом, сейчас в Кировоградской и других областях продолжается воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что зафиксировали минимум два прилета в Харькове, в одном из самых "пострадавших районов". Враг ударил вблизи жилых домов.

Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

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