Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря — РФ обстреливает область

Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Кропивницком сейчас, 20 декабря, прогремели около 04:00 утра. Предварительно, оккупанты нанесли удар баллистическим вооружением. Звуки раздались до объявления угрозы.

Об этом сообщает паблик "Николаевский Ванек".

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Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря

В Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы. По предварительной информации, была использована баллистика.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Отмечается, что взрывы в Кропивницком прогремели до начала воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Новости"

Таким образом, сейчас в Кировоградской и других областях продолжается воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что зафиксировали минимум два прилета в Харькове, в одном из самых "пострадавших районов". Враг ударил вблизи жилых домов.

Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.