Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря — РФ обстреливает область

В Кропивницком громко — взрывы раздались до объявления тревоги
Взрывы в Кропивницком сейчас, 20 декабря, прогремели около 04:00 утра. Предварительно, оккупанты нанесли удар баллистическим вооружением. Звуки раздались до объявления угрозы.
Об этом сообщает паблик "Николаевский Ванек".
Взрывы в Кропивницком сейчас 20 декабря
В Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы. По предварительной информации, была использована баллистика.
Отмечается, что взрывы в Кропивницком прогремели до начала воздушной тревоги.
Таким образом, сейчас в Кировоградской и других областях продолжается воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Напомним, что зафиксировали минимум два прилета в Харькове, в одном из самых "пострадавших районов". Враг ударил вблизи жилых домов.
Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.
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