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У Кропивницькому гучно — вибухи пролунали до оголошення тривоги

20 грудня 2023 04:15
оновлено: 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кропивницькому зараз 20 грудня — вибухи пролунали до оголошення тривоги
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кропивницькому зараз, 20 грудня, прогриміли близько 04:00 ранку. Попередньо, окупанти завдали удару балістичним озброєнням.

Про це повідомляє паблік "Николаевский Ванек"

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У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, була використана балістика.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Зазначається, що вибухи в Кропивницькому пролунали до початку повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"

Таким чином зараз в Кіровоградській та інших областях триває повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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