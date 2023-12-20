Вибухи в Кропивницькому зараз 20 грудня — вибухи пролунали до оголошення тривоги

У Кропивницькому гучно — вибухи пролунали до оголошення тривоги
20 грудня 2023 04:15
оновлено: 04:25
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
Вибухи в Кропивницькому зараз, 20 грудня, прогриміли близько 04:00 ранку. Попередньо, окупанти завдали удару балістичним озброєнням.
Про це повідомляє паблік "Николаевский Ванек".
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У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, була використана балістика.
Зазначається, що вибухи в Кропивницькому пролунали до початку повітряної тривоги.
Таким чином зараз в Кіровоградській та інших областях триває повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
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