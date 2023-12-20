Вибухи в Кропивницькому зараз 20 грудня — вибухи пролунали до оголошення тривоги

Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Кропивницькому зараз, 20 грудня, прогриміли близько 04:00 ранку. Попередньо, окупанти завдали удару балістичним озброєнням.

Про це повідомляє паблік "Николаевский Ванек".

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У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, була використана балістика.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Зазначається, що вибухи в Кропивницькому пролунали до початку повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"

Таким чином зараз в Кіровоградській та інших областях триває повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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