В Кропивницком раздались взрывы

Работа ПВО. Фото: соцсети

Сегодня вечером, 16 декабря, в Кропивницком прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Кропивницком

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Кропивницком. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах сообщали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении города.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, продолжается. Кроме беспилотников, есть угроза ракетного удара. Сначала цель врага летела в направлении Днепропетровской области, а затем сменила курс на Кировоградскую.

Также мы писали, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.