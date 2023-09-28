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В Легионе "Свобода России" отчиталась о завершении операции на Белгородщине

28 сентября 2023 22:38
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Илья Рябинин
редактор
В Легионе "Свобода России" отчиталась о завершении операции на Белгородщине
Бойцы Легиона на рейде. Фото: Легион "Свобода России"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы Легиона "Свобода России" в составе ВСУ отчитались о завершении своей операции в Белгородской области России. По их словам, было несколько боевых столкновений с русскими войсками и силовиками.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале .

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Все легионеры живы

По словам легионеров, рейд длился около суток, во время которых было несколько коротких боевых столкновений с вооруженными формированиями россиян, среди которых потери. Однако потерь среди бойцов не было.

"Поставленные задачи — выполнены, все легионеры — целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Также легионеры обратились к путинистам и подконтрольным Кремлю российским местным чиновникам. Говорят: такие рейды станут для них "нормой жизни", и с этим им придется смириться, потому что следующий рейд произойдет "в любое время".

"Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами хорошо знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", - заявили бойцы Легиона.

Напомним, что ранее в Легионе заявили о начале боев в Белгородской области. А легионеры не так давно опубликовали видео, в котором показали, как уничтожают логистические пункты и склады российских войск.

 

 

 

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